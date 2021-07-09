Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve geniş alan oyunlarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

Bordo-mavili takım, yarın sabah saatlerinde yapacağı idmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.