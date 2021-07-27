Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, orta ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.
Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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