Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

34 dakika önce

Trabzonspor, bugün akşam saat 18.30'da yaptığı antrenmanla Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı, System.String[]
Trabzonspor, bugün akşam saat 18.30'da yaptığı antrenmanla Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure ile sakat olan Ogenyi Onazi yer almadı. Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.
Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu da takip etti.
Bordo mavililer, yarın 10.00'da basına ve taraftara kapalı olarak, 18.00'da ise basın mensuplarına ve taraftara açık olarak yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:13 Kaynak: DHA
Spor
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