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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

23.07.2021 13:32
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Hazırlık maçında dün Bandırmaspor'la karılaşan takımda, bir grup yenilenme çalışması yaparken diğer grupta yer alan futbolcular pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un antrenmanı çift kale maçla sona erdi.

Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı, Trabzonspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika Spor


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