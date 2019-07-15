Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

7 saat önce

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor, System.String[]
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde günü iki idmanla tamamladı.
İlk antrenmanda fonksiyonel kuvvet ve dayanıklılık esaslı büyük alan oyunları oynayan futbolcular, ikinci idmanda ise dayanıklılık esaslı küçük alanda çalıştı.
Takım, çalışmalarını yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:11 Kaynak: AA
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