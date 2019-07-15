Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
7 saat önce
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:11 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'ndeki kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde günü iki idmanla tamamladı.
İlk antrenmanda fonksiyonel kuvvet ve dayanıklılık esaslı büyük alan oyunları oynayan futbolcular, ikinci idmanda ise dayanıklılık esaslı küçük alanda çalıştı.
Takım, çalışmalarını yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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