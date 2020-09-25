Diabate, resmi sözleşmeyi imzaladı - Son Dakika

Diabate, resmi sözleşmeyi imzaladı

Ahmet Ağaoğlu: Biz Diabate'nin transferiyle birlikte gücümüzün daha da artacağına inanıyoruzDiabate: Bu sene, geçen seneden çok daha iyisini yapacağız.Tolga SAĞLAM / Trabzon, - Trabzonspor Kulübü, Malili futbolcu Diabate için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Diabate, resmi sözleşmeyi imzaladı, System.String[]

Ahmet Ağaoğlu: Biz Diabate'nin transferiyle birlikte gücümüzün daha da artacağına inanıyoruz

Diabate: Bu sene, geçen seneden çok daha iyisini yapacağız.

Tolga SAĞLAM/ Trabzon, -

Trabzonspor Kulübü, Malili futbolcu Diabate için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı imza töreninde Diabate 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Başkan Ağaoğlu, sözlerine Diabate'ye hoşgeldin diyerek başlayarak, "Kendisi hem scout ekibimizin hem de teknik direktörümüz Eddie Newton'un talepleri doğrultusunda transfer ettiğimiz bir oyuncu. Aslında Süper Lig'e de yabancı değil kendisi. Süper Lig'i de biliyor, Trabzonspor'u da tanıyor. Biz Diabate'nin transferiyle birlikte gücümüzün daha da artacağına inanıyoruz" dedi."TEMENNİMİZ O DUR Kİ KULÜBÜMÜZDE HİZMET ETTİĞİ SÜRECE HEM TAKIMIZA FAYDALI OLUR"Diabate'nin genç ve gelişime açık bir oyuncu olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, "Temennimiz o dur ki kulübümüzde hizmet ettiği sürece hem takımıza faydalı olur hem de bu süre içerisinde önümüzde örnekleri de olduğu gibi kendisini geliştirerek çok daha büyük kulüplere, çok daha büyük liglere, çok daha farklı rakamlarla kulübümüze para kazandırarak transferini gerçekleştirmiş olur. Bu arada bu transfer sürecinde bizlere pozitif yaklaşan Leicester City Kulübüne, sportif direktörü ve sayın başkanına da çok teşekkür etmek istiyorum. Sıkıntılı bir süreç olmadı, oyuncunun ayrılma talebini anlayışla karşıladılar. Bu transferin gerçekleşmesinde onların da emeği var, onlara da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu."DIATABE'DEN BEKLENTİ BÜYÜK"Diatabe'den beklentilerin büyük olduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Hem kulübümüzü hem taraftarımızı hem de camiamızı yakından tanıyan ve takip eden bir oyuncu. Sorumluluğunun farkında ve bilincinde. Bizim de onun bu sorumluluğunu yerine getireceğinden hiç şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

DİABATE: BU SENE, GEÇEN SENEDEN ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ.Bordo-mavili ekipte yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Diabate ise şunları söyledi: "Takımımızın geçen yıl gösterdiği başarının farkındayım. Umuyorum ki bu sene çok daha iyisini yapacağız. Çok daha iyisinden kastım Süper Lig'i kazanmak ve alabileceğimiz tüm kupaları almak. Takım arkadaşlarımla birlikte geçen yıl sergilediğimiz performansın üzerine koyarak ilerleyeceğiz."

Öte yandan Diabate, imza töreninin ardından bin adet yeni sezon formalarından satın aldı.

Spor Toto Süper Lig, Leicester City FC, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Diabate, resmi sözleşmeyi imzaladı - Son Dakika Spor

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