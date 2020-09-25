Trabzonspor'da yeni transfer Fousseni Diabate sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un yeni transferi Fousseni Diabate, sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferimiz Fousseni Diabate, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.
Trabzonspor, 24 yaşındaki Malili futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:33 - Kaynak: AA
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