Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da yeni transfer Sturridge ilk antrenmanına çıktı
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Trabzonspor'da yeni transfer Sturridge ilk antrenmanına çıktı

1 saat önce

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Trabzonspor'da yeni transfer Sturridge ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışmaları, diğer oyuncular ise taktiksel antrenman gerçekleştirdi. Kamil Ahmet ile Sosa'nın salonda çalıştığı belirtilirken, tedavisi devam eden Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.


STURRIDGE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI


Bu arada Trabzonspor'un yeni transferi 29 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge de bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Sturridge, son bölümde oynanan çift kale maç sırasında ise takımdan ayrı olarak saha kenarında koşu yaptı.


Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla AEK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:57 
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