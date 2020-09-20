Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi - Son Dakika

Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor Kulübü, kadrosuna kattığı Flavio Medeiros da Silva, Lewis Baker ve Benik Afobe için imza töreni gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, kadrosuna kattığı Flavio Medeiros da Silva, Lewis Baker ve Benik Afobe için imza töreni gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların takıma faydalı olacaklarının sinyalini verdiğini, bundan da şüpheleri olmadığını söyledi.

Üç futbolcunun da kısa zaman içerisinde bir şey öğrendiklerini kaydederek, imalı konuşan Ağaoğlu, "Futbolun kurallarında çok nadiren, yılda bir değişiklik olur ancak bizde maçtan maça değişiklikler oluyor. Onun için bu üç arkadaşımızın bundan sonra yapacakları mücadelelerde, oynayacakları maçlarda buna hazırlıklı olmaları gerekiyor." dedi.

Ağaoğlu, son iki yıldır zirveye oynadıklarını hatırlatırken, sezonun zor geçeceğini ancak bu sene üzerine koyarak devam etmek zorunda olduklarını vurguladı.

Zirve yarışındaki mücadelelerine değinen Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimseye sıkıntı vermediğiniz zaman, herkes için sempatiksinizdir. Ne zaman ki zirveyi zorlarsınız, orayı ele geçireceğinizi hissettikleri anda önceden size sempati ile bakan insanların hepsinin bakışı değişir. Bir anda antipatiksinizdir artık. Şimdi bu mücadeleye hazır mıyız? Bunu bilerek yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımız lütfen biraz sabırlı olsun. Trabzonspor'un verdiği bu mücadele yeni değil. Yıllardır vermiş olduğumuz bir mücadele bu. Bunu çok farklı platformlarda vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Başarı ancak inanarak ve mücadele ederek gelir. Taraftarlarımız bize inansın. Mücadeleyi de biz vereceğiz."

Afobe: "Bu sezon daha iyisini yapacağız"

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Benik Afobe, Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu ve birkaç yıldır kulüp hakkında çok güzel şeyler duyduğunu aktardı.

Kongolu forvet oyuncusu, güzel bir şekilde karşılandığını ifade ederek, "Geçen sezonun çok iyi geçtiğini biliyorum ama bu sezon daha iyisini yapacağız. Yeni oyuncular geldi, genç oyuncular var. Genç oyuncuların kendini geliştirerek daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Taraftarlarımıza, bana ve takımımıza gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trabzonspor forması giymekten çok mutlu olduğunu dile getiren Lewis Baker da genç, istekli ve arzulu bir takımları bulunduğuna işaret ederek, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve geçtiğimiz yılın üzerine koyarak başarılarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'deki taraftarların çok arzulu olduğunu biliyorum ve bunu gördüm. Her maçta yüzde yüz performansımı sergileyecek bir oyuncuyum ve bu sayede takımımızın başarılı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'a gelerek rüyalarını gerçekleştirdiğine inandığını belirten Flavio ise transferinin gerçekleşmesine izin veren Bahia Kulübüne teşekkür etti.

Sıcak bir karşılama yaşadığını ve bunu tahmin etmediğini anlatan Brezilyalı futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum ve benim Trabzon'a gelmemi sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Umarım ben ve takım arkadaşlarım, saha içinde iyi bir performans göstererek taraftarlarımızın bize gösterdiği ilgiye ve sevgiye layık olabiliriz." açıklamasında bulundu.

Bu arada, imza törenin ardından yeni transferlerden Flavio 600, Benik Afobe bin 200, Lewis Baker ise 700 yeni sezon forması alma sözü verdi.

Fabio Alves Da Silva, Benik Afobe, Trabzonspor, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi - Son Dakika Spor

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