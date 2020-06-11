Trabzonspor'da yöneticiler, futbolcular ve teknik heyete yapılan 7. korona virüs test sonuçlarının...
Trabzonspor'da yöneticiler, futbolcular ve teknik heyete yapılan 7. korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Trabzonspor'da yöneticiler, futbolcular ve teknik heyete yapılan 7. korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:13 Kaynak: İHA
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