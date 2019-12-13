Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Basel karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 15 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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