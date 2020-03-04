Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın sakatlığı ciddi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın sakatlığı ciddi! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın sakatlığı ciddi!

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor'da bu maç için yapılan son antrenmanda sakatlanan genç futbolcu Yusuf Sarı'nın yan bağlarında esneme olduğu belirtildi.

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Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor'da bu maç için yapılan son antrenmanda sakatlanan genç futbolcu Yusuf Sarı'nın yan bağlarında esneme olduğu belirtildi.


Tedavi için Fransa'ya giden 20 yaşındaki futbolcunun 1-2 ay arası sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Trabzonspor'un konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.


Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:37 
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