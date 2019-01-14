Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Trabzonspor, 16 Ocak Çarşamba günü sahasında Balıkesirspor Baltok ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Trabzonspor, 16 Ocak Çarşamba günü sahasında Balıkesirspor Baltok ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Antalya kampının ardından 1 gün izin yapan bordo-mavililer, Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak basına kapalı çalıştı.

Antrenmana İran Milli Takımı kampında bulunan Majid Hosseini ve Vahid Amiri, tedavisi süren Jose Sosa, Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra İtalya'nın Parma Kulübü ile transfer görüşmeleri yapan Juraj Kucka'nın katılmadığı, hafif sakatlığı bulunan Caleb Ekuban'ın ise takımdan ayrı koştuğu belirtildi.

Sakatlığı düzelen Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure'nin ise takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Bordo-mavililerin 21 yaş altı takımından Tayyip Ebrar Cumur, Tunahan Ergül, Kerem Baykuş ve Behlül Aydın da A takıma dahil edilerek çalışmada yer aldı.

Trabzonspor, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:36 Kaynak: AA

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