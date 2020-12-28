Trabzonspor'daki kötü gidişat takım değerine de yansıdı - Son Dakika

Trabzonspor'daki kötü gidişat takım değerine de yansıdı

28.12.2020 10:37
Trabzonspor'daki kötü gidişat takım değerine de yansıdı, System.String[]

Şampiyonluk mücadelesi verdiği 2019-20 sezonunun ardından bu yıl Süper Lig'de arzu ettiği sonuçları alamayan Trabzonspor'da sportif noktada yaşanan düşüş takımın piyasa değerine de yansıdı.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği 2019-20 sezonunun ardından bu yıl Süper Lig'de arzu ettiği sonuçları alamayan Trabzonspor'da sportif noktada yaşanan düşüş takımın piyasa değerine de yansıdı. Bordo mavililer, 142 günde yaklaşık 7 milyon Euro'luk değer kaybı yaşandı.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 15 maçta 20 puan toplayabilen ve zirvenin 9 puan gerisinde yer alan Trabzonspor'da sportif anlamda devam eden düşüş, takımın piyasa değerine de olumsuz yansıdı. Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 4 Ağustos 2020 tarihinde yapılan güncellemede bordo mavililerde 15 futbolcu piyasa değerini artırarak söz konusu dönemde takımın toplam piyasa değeri yaklaşık 82 milyon Euro civarında olurken, 23 Aralık'taki son güncellemede ise takım değerinde ciddi değer kaybı yaşandığı görüldü ve takım değeri 75.78 milyon Euro'ya geriledi.

BİR ÖNCEKİ DEĞERLENDİRMENİN ALTINDA KALDITrabzonspor'da 142 gün önce yapılan değerlendirmede 11 oyuncu değer kaybı yaşarken, son güncelleme ile 17 oyuncunun piyasa değerinde düşüş yaşandı. Yine Ağustos ayında 15 oyuncunun değerinin arttığı bordo mavililerde son güncellemede ise sadece 5 oyuncu değerini yükseltebildi. Trabzonspor'da Ağustos ayındaki değerlendirmede 8, aralık ayındaki son güncellemede ise 9 oyuncu mevcut piyasa değerlerini korudu.17 FUTBOLCU'NUN DEĞERİ DÜŞTÜTrabzonspor'da yapılan son güncelleme ile birlikte 17 futbolcunun piyasa değerinde düşüş yaşandı. Uğurcan Çakır'ın değeri 16 milyon Euro'dan 14.5 milyon Euro'ya, Abdülkadir Ömür 13 milyon Euro'dan 11 milyon Euro'ya, Benik Afobe 6 milyon Euro'dan 4.6 milyon Euro'ya, Djaniny Semedo 5 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya, Hüseyin Türkmen 2.2 milyon Euro'dan 1.9 milyon Euro'ya, Fousseni Diabate 2.2 milyon Euro'dan 1.8 milyon Euro'ya, Gaston Campi 1.8 milyon Euro'dan 1.3 milyon Euro'ya, Majid Hosseini 1.7 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya, Yusuf Sarı 1.2 milyon Euro'dan 1 milyon Euro'ya, Flavio 1 milyon Euro'dan 850 bin Euro'ya, Stiven Plaza 900 bin Euro'dan 650 bin Euro'ya, Bilal Başacıkoğlu 600 bin Euro'dan 500 bin Euro'ya, Erce Kardeşler 550 bin Euro'dan 500 bin Euro'ya, Kamil Ahmet Çörekçi 450 bin Euro'dan 400 bin Euro'ya, Joao Pereira 325 bin Euro'dan 300 bin Euro'ya ve Muhammet Taha Tepe 300 bin Euro'dan 200 bin Euro'ya geriledi.SADECE 5 OYUNCU DEĞER KAZANDITakım değerinde önemli kayıp yaşayan bordo mavililerde sadece 5 oyuncu değerini yükseltirken, bu 5 ismin 3'ü yeni transferler oldu. Trabzonspor'da Lewis Baker değerini 2.8 milyon Euro'dan 3.5 milyon Euro'ya, Edgar Ie değerini 2.1 milyon Euro'dan 2.7 milyon Euro'ya, Marlon 2 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya, Serkan Asan 1 milyon Euro'dan 1.8 milyon Euro'ya ve Safa Kınalı 150 bin Euro'dan 225 bin Euro'ya yükseltti.9 İSİM DEĞERİNİ KORUDUTrabzonspor'da 9 isimin ise mevcut piyasa değerlerinde değişim yaşanmadı. Bordo mavililerde Caleb Ekuban'ın 5.5 milyon Euro, Anthony Nwakaeme'nin 5 milyon Euro, Vitor Hugo'nun 4.5 milyon Euro, Abdulkadir Parmak'ın 4 milyon Euro, Anders Trondsen'in 90 bin Euro, Ahmet Canbaz'ın 100 bin Euro, Atakan Gündüz'ün 50 bin Euro ve Faruk Can Genç'in 50 bin Euro'luk piyasa değeri sabit kaldı.EN DEĞERLİ OYUNCU YİNE DE TRABZONSPOR'DA

Öte yandan yaşanan değer kaybı ve düşüşe rağmen Süper Lig'in en değerli oyuncusu Trabzonspor'da yer aldı. Bordo mavililerde 142 günde piyasa değerinde 1.5 milyon Euro'luk kayıp yaşamasına rağmen Uğurcan Çakır 14.5 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri ile yine Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer aldı. Söz konusu dönemde değeri 2 milyon Euro düşen Abdülkadir Ömür ise ikinci sıradan ligin en değerli 4'üncü ismi konumunda yer aldı.


Trabzonspor'daki kötü gidişat takım değerine de yansıdı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Ağustos, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'daki kötü gidişat takım değerine de yansıdı - Son Dakika Spor


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