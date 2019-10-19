Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan 2 gol var
Son Dakika Güncel Trabzonspor'dan 2 gol var

Trabzonspor'dan 2 gol var

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Trabzonspor'dan 2 gol var, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

39. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Süleyman Özay xxx, Mehmet Can Hanoğlu xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xx, Hosseini xx, Hüseyin Türkmen xx, Novak xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xx, Sturridge xxx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gaziantep FK: Lontigkin x, Oğuz x, Djilobodji x, Kana Bıyık x, Toşca x, Erdem Uğurlu x, Jefferson x, Diarra x, Chibsah x, Twumasi x, Kayode x

Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Kenan Özer, Pawlowski, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14) ( Trabzonspor)

Sarı kart: Sosa (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Trabzonspor, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor evinde Gaziantep'i 4-1 mağlup etti
Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane Terör örgütünün "kimyasal silah" yalanı ortaya çıktı! Kazan ve tişörtü alev almış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 19:59:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan 2 gol var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]