Trabzonspor'dan 36 yıl sonra bir ilk! Ezeli rakipleriyle oynadığı... - Son Dakika

Trabzonspor'dan 36 yıl sonra bir ilk! Ezeli rakipleriyle oynadığı...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon uzun serilere de imza atıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon uzun serilere de imza atıyor. 30'uncu haftadaki Galatasaray galibiyetiyle tarihinin en uzun kaybetmeme ve dış saha serilerinden birine imza atan bordo-mavililer, ayrıca 36 yıl sonra da bir sezonda ezeli rakipleriyle oynadığı maçlardan namağlup ayrıldı.

Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın sürpriz isme şans verdi
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi


1974-75 sezonundan buyana Türkiye'nin en üst ligi şu an ki adıyla Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, tarihinde dördüncü kez bir sezonda ezeli rakipleri olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları namağlup tamamladı. En son 1983-84 sezonunda ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda yenilmeyen bordo-mavililer, 36 yıl aradan sonra bu sezon yine ezeli rakipleriyle oynadığı maçları namağlup tamamladı.


Daha önce 1975-76-1981-82 ve 1983-84 sezonlarında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan namağlup ayrılan bordo-mavililer, bu sezon Fenerbahçe ile ilk maçta 1-1 berabere kalıp ikinci maçı 2-1 kazandı, Beşiktaş'ı ilk maçta 4-1 mağlup edip ikinci yarıdaki karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ile de ligin ilk yarısında sahasında 1-1 berabere kalıp deplasmanda 3-1 mağlup etti.


YEREL GAZETELER: BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ


Yerel gazeteler, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından, 'biz bitti demeden bitmez' yorumlarını yaptı. Karadeniz gazetesi, "Adımız Trabzon namımız Fırtına, biz bitti demeden bitmez", Taka gazetesi, "Fırtına bitti demeden bitmez", Kuzey Ekspres gazetesi, "Bu fırtına bitmez!", "Deplasmanda Galatasaray'ı net skorla 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, Başakşehir'in arkasına dayandı!", Günebakış gazetesi, "Biz bitti demeden bitmez", "Şampiyonlukta sonuna kadar VAR'ız", Karadeniz'de Sonnokta gazetesi, "Şampiyonluk yürüyüşü", "Galatasaray'ı İstanbul'da deviren Trabzonspor, mutlu sona kararlı adımlarla ilerliyor" başlıklarını kullandı.


YENİLMEZLİK VE DIŞ SAHA SERİSİNDE REKORA KOŞUYOR


Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle birlikte bu sezon hem dış saha hem de üst üste yenilmeme rekorlarına imza attı. 28 maç ile 1983-84 sezonunda tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaşan ve bu tarihten sonra 2010-11 sezonunda elde ettiği üst üste 15 maçlık yenilmezlik serisini bu sezon bitime 4 hafta kala yakalayan bordo-mavililer, Çarşamba günü oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından da yenilgisiz ayrılması durumunda bu sezon yenilmezlik serisini 16'ya çıkaracak ve 1983-84 sezonundaki 28 maçlık seri ile 1978-79 sezonundaki 25 maçlık yenilmezlik serisinin ardından tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisine ulaşacak. Galatasaray galibiyetiyle ayrıca bu sezon deplasmandaki yenilmezlik serisini 12'ye çıkaran Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kayserispor deplasmanlarında da kaybetmemesi durumunda 1981-82 ve 1983-84 sezonlarıyla birlikte 14 maçla tarihinin en uzun serisine imza atacak.


SOSA KARİYER REKORUNA KOŞUYOR


Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor'un deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Galatasaray karşılaşmasında attığı golle bu sezon ligdeki 7'nci golünü kaydeden kaptan Jose Sosa, kariyerinde Beşiktaş forması ile en fazla gol sevinci yaşadığı 2015-16 sezonundaki sayısını yakaladı. Söz konusu sezonda 7 gol kaydeden ve bu sezon 30'uncu haftada bu sayıya ulaşan Sosa, kalan haftalarda bir gol daha bulması durumunda kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak. Kaptan Sosa, bu sezon Trabzonspor formasıyla lig, Avrupa ve kupada toplam 35 maçta 9 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.


Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:23 

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan 36 yıl sonra bir ilk! Ezeli rakipleriyle oynadığı... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:35 Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:56 Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti 15:48 Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın sürpriz isme şans verdi
20:02
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
18:45
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
18:35
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18:04
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış
17:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 20:11:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'dan 36 yıl sonra bir ilk! Ezeli rakipleriyle oynadığı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]