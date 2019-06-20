Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan 450 milyon liralık ödeme
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'dan 450 milyon liralık ödeme

17 dakika önce

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri günden bu yana geçen 14 aylık sürede doğrudan temlik hesaplarına giden 210 milyon lira haricinde 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Trabzonspor'dan 450 milyon liralık ödeme, System.String[]
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri günden bu yana geçen 14 aylık sürede doğrudan temlik hesaplarına giden 210 milyon lira haricinde 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Trabzonspor'un geçen yılın nisan ayında zor sürecinde göreve talip olduklarını belirten Doğan, "Karanlığın ve karamsarlığın tüm camiamızı esir aldığı, huzursuzluk ve mutsuzluğun normal karşılandığı günlerde özlenen Trabzonspor için gece gündüz çalıştık. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz ile teknik direktörümüz Ünal Karaman ve yardımcılarının yanı sıra tüm futbolcularımızın büyük bir içtenlikle dahil olduğu 'kurtuluş mücadelesi' sonrasında bugün artık geleceğe daha umutla bakıyor, mutluluğa kendimizi daha yakın hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor için 221 milyon liralık kaynak sağladıklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:
"Yüksek bonservis bedeli ve maaşla transfer edilen futbolcuların, yüksek tazminatla ya da tek taraflı fesihlerle gönderilen teknik direktörlerin, yüksek ücretler taahhüt edilerek anlaşma yapılan menajerlerin kulübümüzde yarattığı ekonomik anormallik herkesin malumuydu. Bu tabloyu düzeltebilmek ve mevcut futbolcu kadromuzun huzurla saha içinde mücadelesini sürdürebilmesi için 226 milyon liralık banka kredisi kullandık. Bu süreçte ne yazık ki 305 milyon liralık kur farkı ve faiz gideriyle karşı karşıya kaldık. Bu anlamda Trabzonspor camiasının gücünü harekete geçirerek, bordo-mavi renklere tutkuyla bağlı olan her Trabzonsporlunun bu mücadelenin içinde yer almasını sağlayarak 14 aylık süreçte kulübümüz tarihinde bir rekora imza atarak 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:45 Kaynak: AA
Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı Monaco'dan Abdülkadir Ömür için 19 milyon euroluk teklif Makyajsız fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e takipçilerinden övgü yağdı Atletico Madrid, Real Madrid'den Llorente'yi transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:02:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan 450 milyon liralık ödeme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]