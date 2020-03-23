Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 teşhisi konularak tedaviye alınan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Trabzonspor, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:30 Kaynak: AA

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