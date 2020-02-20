Trabzonspor'dan açıklama: Futbolun sorunlarının tartışılacağı adres Kulüpler Birliği'dir - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan açıklama: Futbolun sorunlarının tartışılacağı adres Kulüpler Birliği'dir - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan açıklama: Futbolun sorunlarının tartışılacağı adres Kulüpler Birliği'dir

7 saat önce

Trabzonspor Kulübü, dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine yönelik organizasyonla ilgili taraflarına herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığını, futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'dan açıklama: Futbolun sorunlarının tartışılacağı adres Kulüpler Birliği'dir, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine yönelik organizasyonla ilgili taraflarına herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığını, futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."


Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
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