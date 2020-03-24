Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, futbol A takımda yer alan futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, futbol A takımda yer alan futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır" denildi.


Koronavirüs, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:39 Kaynak: DHA

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