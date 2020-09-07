Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için son transfer kararı: 25 milyon euro!

Trabzonspor'a en iyi ve en ciddi teklifi yapan Almanlar buna rağmen Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibini ikna edemedi. Kabul görmeyen 17+3 milyon Euro'luk tekliflerini 18+4 milyon Euro olarak revize eden Kırmızı-Beyazlılar, Trabzonspor'dan yine ret yanıtı aldı.

Bu teklifleri düşünmeden reddeden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Leipzig yöneticilerine görüşmelerle ilgili son mesajı verdi, pazarlıklara son noktayı koydu.

Ağaoğlu, "Sörloth'un bonservisi 25 milyon Euro. Bu rakamın altına inmeyeceğiz. Bonuslarla da işimiz yok" dedi. (Fanatik)