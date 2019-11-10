Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'ten iyi haber
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Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'ten iyi haber

7 saat önce

Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye götürülen Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un sağlık durumunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadığı açıklandı.

Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'ten iyi haber, System.String[]

Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye götürülen Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un sağlık durumunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadığı açıklandı.


Trabzonspor Kulüp Doktoru M. Hakan Ayaz, Alanyaspor maçında sakatlanan golcü futbolcu Alexander Sörloth'un sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncunun hastanede kontrolden geçtiğini belirten Ayaz, "Bu akşam oynadığımız Alanyaspor karşılaşmasında başına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı oyundan alınan ve hastaneye götürülen Alexander Sörloth'un sağlık durumunda yapılan kontroller sonrasında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmamıştır" dedi. - TRABZON

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Hakan Ayaz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:56 Kaynak: İHA
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