Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Ankaragücü Maçına 'Videolu' Davet

Trabzonspor'dan Ankaragücü Maçına 'Videolu' Davet

58 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da yer aldığı ve taraftarlara çağrıda bulunduğu bir video yayınlayarak bordo-mavili taraftarları Cumartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü maçına davet etti.

Trabzonspor'dan Ankaragücü Maçına 'Videolu' Davet, System.String[]


Trabzonspor Kulübü, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da yer aldığı ve taraftarlara çağrıda bulunduğu bir video yayınlayarak bordo-mavili taraftarları Cumartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü maçına davet etti.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza alan birçok taraftarından bu maçta mahrum kalacak olan Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'başkanımızdan mektup var' başlıklı video ile cezalı olmayan taraftarlara çağrıda bulunup, maça davet etti.

Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun taraftarlara seslendiği, küçük bir çocuğun 'başkan yolladı' diyerek mektup dağıttığı videoda taraftarlara seslenen Ağaoğlu, "Birileri 'ceza' desin, biz 'ödül' diyelim. Birileri 'yaptırım' desin, biz 'mükafat'. Birileri 'var' desin, biz ısrarla 'yok' diyelim. Bordo maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok. Pusulamız Trabzonspor ise eğer, rotamız Akyazı olsun. Cumartesi saat 16.00'da yuvamızda buluşalım" ifadelerine yer verdi.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada ilgi odağı olan videonun sonunda ise iki yaşlı taraftar aldığı mektup üzerine, "Köye gidecektim ama başkan çağırmış. Maça gitmesek ayıp olur" ifadelerini kullanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun taraftarları maça davet etmesi

-Detaylar

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:28 Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor
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