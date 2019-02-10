Trabzonspor'dan Anlamlı Hareket
30 dakika önce
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Kartal'da çöken bina enkazından kurtulan yaralıları hastanede ziyaret etti.
Trabzonspor Futbol
Şube Sorumlusu Haluk Şahin
ve Teknik Direktör Ünal Karaman
, Kartal
'da çöken bina enkazından kurtulan yaralıları hastanede ziyaret etti.
Trabzonspor, Galatasaray
maçı öncesi, geçtiğimiz günlerde Kartal'da çöken binada yaralanan hastaları ziyaret etti. Başhekim Recep Demirhan'dan bilgi alan Haluk Şahin ve Ünal Karaman daha sonra göçükten dokuz saat sonra kurtarılan dokuz yaşındaki taraftarımız Mahmut Tayyip Alemdar başta olmak üzere yoğun bakımdaki yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktör Ünal Karaman hastanenin ardından göçüğün meydana geldiği mahallede kurulan taziye çadırına giderek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:35 Kaynak: İHA
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