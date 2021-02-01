Trabzonspor'dan anlamlı Yunus Mallı paylaşımı - Son Dakika

Trabzonspor, renklerine bağladığı Yunus Mallı için anlamlı video paylaştı. Bordo-mavili kulüple 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu için özel bir video hazırlandı. Medical Park Stadyumunda hazırlanan videoda ayyıldızlı bayraklı görüntüleri paylaşılan yıldız oyuncu, "Ülkemin, Türkiyem'in formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonsporumuz'un formasını da büyük bir onurla giyeceğim. Biz her yer Türkiye, bize her yer Trabzon" ifadelerini kullanan oyuncu yeni takımında 29 numaralı forma giyecek.

(Gökmen Şahin/İHA)