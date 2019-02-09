Trabzonspor'dan Anlamlı Ziyaret
32 dakika önce
Trabzonspor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ile bordo-mavili futbol takımının Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, İstanbul'da kanser tedavisi gören 3 yaşındaki taraftarı ziyaret etti.
Trabzonspor
Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ile bordo-mavili futbol takımının Arjantinli oyuncusu Jose Sosa
, İstanbul
'da kanser tedavisi gören 3 yaşındaki taraftarı ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş ve Lokman Sadıklar ile takım kaptanı Jose Sosa'nın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören 3 yaşındaki Ömer Asaf
Kılıç'ı ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyarette, Sosa'nın 3 yaşındaki taraftara çeşitli hediyeler verdiği ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca bordo-mavili kulübün yöneticileri ile Sosa'nın aynı serviste tedavi gören çocuklarla sohbet ettiği de kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:44 Kaynak: AA
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