Trabzonspor'dan ayrılan Sturridge'e 4 ay futboldan men cezası - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan ayrılan Sturridge'e 4 ay futboldan men cezası - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan ayrılan Sturridge'e 4 ay futboldan men cezası

7 saat önce

İngiltere Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen İngiliz forvet Daniel Sturridge'e bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay men cezası verdi.

Trabzonspor'dan ayrılan Sturridge'e 4 ay futboldan men cezası, System.String[]

İngiltere Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen İngiliz forvet Daniel Sturridge'e bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay men cezası verdi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen yıl aldığı iki haftalık cezaya yapılan itirazın yeniden değerlendirilmesi sonucu Sturridge'in futboldan men cezasının 4 aya çıkarıldığı bildirildi.

Ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun 75 bin sterlinlik para cezasının da 150 bin sterlin olarak güncellendiği belirtildi.

Yasağın dünya çapında geçerli olduğu ifade edilirken iki haftalık cezasını geçen yıl çeken Sturridge'in 4 aylık men cezasını 17 Haziran'da tamamlayarak sahalara döneceği duyuruldu.

Sturridge, geçen yıl 18 Temmuz'da verilen kararla 4'ü ertelemeli olmak üzere 6 haftalık men cezası almıştı. İngiliz oyuncu, ertelemenin ardından çektiği iki haftalık cezayla 31 Temmuz'a kadar futboldan uzak kalmıştı.

Geçen yıl Sturridge'in muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği belirlenmişti. Geçen sezonun ara transfer döneminde Sturridge'in İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olacağı üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edilmişti.

İngiltere'nin Liverpool takımında oynadıktan sonra geçen yıl ağustos ayında Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varan Sturridge'in sözleşmesi, bordo-mavililerde 6 ay görev yaptıktan sonra feshedilmişti.

Daniel Sturridge, Trabzonspor, İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Futboldan 4 ay men edilen Daniel Sturridge: Ben bahis yapmadım
Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığı iddia edildi İsviçre'de maçlar, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 yendi

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 03:12:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'dan ayrılan Sturridge'e 4 ay futboldan men cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]