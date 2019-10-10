Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan barış pınarı harekatı'na tam destek
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan barış pınarı harekatı'na tam destek

Trabzonspor'dan barış pınarı harekatı'na tam destek

16 dakika önce

Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Trabzonspor Kulübü, bugün de yaptığı paylaşım ile desteğini sürdürdü.

Trabzonspor'dan barış pınarı harekatı'na tam destek, System.String[]

Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Trabzonspor Kulübü, bugün de yaptığı paylaşım ile desteğini sürdürdü.

Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman askerlerin yanında olduğunu vurgulayan bordo-mavililer, sosyal medya hesabında profil fotoğrafını da Türk Bayrağı ile değişerek, "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder!" notunu paylaştı.


Barış Pınarı Harekatı, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:36 Kaynak: DHA
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