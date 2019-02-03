Trabzonspor'dan Başsağlığı Mesajı
1 saat önce
Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski futbolcusu Turgut Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Trabzonspor
Kulübü, vefat eden eski futbolcusu Turgut Uçar
için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, rahatsızlığı nedeniyle İzmir
Kent Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında bulunan eski futbolcu Uçar'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendikleri belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kurucu üyemiz merhum Ziyad Nemli'nin damadı olan Uçar, 1988-1993 yılları arasında kulübümüzün formasını giymişti. Turgut Uçar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleşince paylaşılacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:50 Kaynak: AA
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