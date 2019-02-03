Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Başsağlığı Mesajı

Trabzonspor'dan Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski futbolcusu Turgut Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor'dan Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski futbolcusu Turgut Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, rahatsızlığı nedeniyle İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında bulunan eski futbolcu Uçar'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu üyemiz merhum Ziyad Nemli'nin damadı olan Uçar, 1988-1993 yılları arasında kulübümüzün formasını giymişti. Turgut Uçar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleşince paylaşılacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:50 Kaynak: AA

İzmir, Turgut Uçar, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'da Sakatlık Kabusu Yaşanıyor Beşiktaş, Antalyaspor'u Farkla Boğdu: 6-2

Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 3-0 Yendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 23:54:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Başsağlığı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]