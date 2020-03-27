Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in babası Servet Alper'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayınlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in babası Servet Alper'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Servet Alper'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."