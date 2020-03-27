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Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in babası Servet Alper'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in babası Servet Alper'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayınlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in babası Servet Alper'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Servet Alper'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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