Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı
15.01.2021 10:39
Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği orta saha oyuncusu Berat Özdemir için hazırlanan videoyu paylaştı.
Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği orta saha oyuncusu Berat Özdemir için hazırlanan videoyu paylaştı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Özdemir'in Trabzonspor forması giyerek Medicalpark Stadyumu'nda sahaya çıkması yer aldı.
Paylaşımda, "Biliyorum benim için yeni bir meydan okuma ama hiçbir korkum yok. Telleri tırmanan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu formayla sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım." ifadelerine yer verildi.
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