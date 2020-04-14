Trabzonspor'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün onur üyesi ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.