Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan çarpıcı paylaşım: Dersimiz futbol, derdimiz futbol
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan çarpıcı paylaşım: Dersimiz futbol, derdimiz futbol - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan çarpıcı paylaşım: Dersimiz futbol, derdimiz futbol

6 saat önce

Bordo mavili kulüp Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Galatasaray maçı sonrası hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

Trabzonspor'dan çarpıcı paylaşım: Dersimiz futbol, derdimiz futbol, System.String[]

Bordo mavili kulüp Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Galatasaray maçı sonrası hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu.


Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Galatasaray maçının ardından karşılaşmanın hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunan, özellikle Ömer Bayram'ın Joao Pereira'ya yaptığı harekete tepki gösteren bordo mavililer sosyal medya hesabından bir video yayınladı.


Videoda çizgi karakterlerle futbol kuralları ve terimleri anlatılırken paylaşım, "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ibaresiyle paylaşıldı.


İşte o paylaşım:



Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!

Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:52 
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