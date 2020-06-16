Trabzonspor'dan CAS'a itiraz

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "UEFA'nın, 3 Haziran 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararıiçin İsviçre'deki CAS nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisindeyapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur."