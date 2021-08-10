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Trabzonspor'dan Cornelius ve Dorukhan Tökez'e imza töreni -1- - Son Dakika

Trabzonspor'dan Cornelius ve Dorukhan Tökez'e imza töreni -1-

10.08.2021 19:06

- Trabzonspor'dan Cornelius ve Dorukhan Tökez'e imza töreni Trabzonspor'da yeni transferler Cornelius ve Dorukhan Toköz için imza töreni düzenlendi.

- Trabzonspor'dan Cornelius ve Dorukhan Tökez'e imza töreni

TRABZON - Trabzonspor'da yeni transferler Cornelius ve Dorukhan Toköz için imza töreni düzenlendi. Törende oyuncular Orman Genel Müdürlüğü'ne 61 biner adet fidan bağışında bulundu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Andreas Cornelius 4 yıllık, Dorukhan Toköz ise 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dorukhan, hepimizin bildiği gibi ülke futbolumuzun son yıllarda yetiştirdiği önemli değerlerden birisi. Kadromuzda yer alan bizim alt yapımızda yetişen Uğurcan, Abdülkadir'in Milli Takım'dan arkadaşı. Onların da referansı vardı. Her ne kadar senin referansa ihtiyacın yoksa da aramıza hoş geldin. Önemli futbolcu. Önemli değer. Gelişiminde büyük pay sahibi olan Beşiktaş Kulübü'ne çok teşekkür etmek istiyoruz. Bugüne gelmende çok büyük pay sahibi kendileri. Büyük bir aileye geldin. Bu önemli ailenin parçası oldun. Hem kulübümüzün hem hocamızın taraftarlarımızın, senden beklentisi oldukça fazla. Bu sene vereceğimiz mücadelenin adını biliyorsun. Takım şampiyonluk mücadelesi verecek ve çok önemli katkıların olacaktır. Başarılı olan kendini kanıtlayan her oyuncu gibi futbol hayatına Avrupa'da devam edersin. Çünkü Trabzonspor son yıllarda hem yetiştirdiği, geliştirdiği futbolcuları Avrupa'nın önemli kulüplerine pazarlayan takım konumuna geldi. Bu konuda bıraktığımız izlenim, oldukça dikkat çekici. İnşallah sen de bu sistemin parçası olursun. Belki de bu sezon yaptığımız en zorlu transfer. Mayıs ayında başladık. İki kez kesintiye uğradı. Bir hayli zor transfer oldu. Netice itibarıyla bugün aramızda ve imzayı atmaya hazır durumda. Kendisine hoş geldin diyoruz."

"Kendisi, Olsen'den sonra 29 sene sonra aramıza katılan 2. Danimarkalı oyuncu"

Ağaoğlu, Cornelius transferiyle ilgili olarak ise, "Kendisi, Olsen'den sonra 29 sene sonra aramıza katılan 2. Danimarkalı oyuncu. Dorukhan da ve diğer bütün transferlerde olduğu gibi Abdullah Avcı hocamızın talepleri doğrultusunda kendisini takımımıza katmaktan, bordo mavili forma altında görmekten son derece mutluyuz. Bu transferin gerçekleşmesinde çok büyük pay sahibi olan menajerine teşekkür ediyoruz. Katkılarından ve yardımlarında dolayı. Parma kulübü ile zorlu pazarlık süreci yaşadık. Ancak gelmiş olduğumuz noktada onlarında gösterdiği anlayışa ve bu transferdeki katkılarından dolayı Parma Kulübü'nün başkanı ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum onlarda kısa süreliğine, Serie B'de mücadelelerine devam ederler Serie A'da görmek en büyük temennimiz. Parma Kulübü ile ilişkilerimiz iyi. Kucka'yı Parma'ya gönderdik, Gervinho'yu transfer ettik ve şimdi de Cornelius aramızda" dedi.

"Vikinglerin mücadele gücü sahaya yansıyacaktır"

Ağaoğlu, Kaptan Olsen'in, çok güzel anılar bıraktığını ifade ederek, "Özellikle, bizim yaş grubumuzdaki Trabzonspor taraftarlarının, beğeniyle izlediği takdir ettiği bir oyuncuydu. Eminim ki kuzeylilerin, Danimarkalıların, İsveç, Norveçlilerin kısaca Vikinglerin mücadele gücünü sahaya yansıtacağından hiç şüphemiz yok. Kendisinden beklentilerimiz çok büyük. Daha önce yaptığımız konuşmalarda da bunu ifade ettik. Kendisinin de böyle bir savaş, mücadeleye hazır olduğunu, mücadeleci bir takıma katılmaktan mutlu olduğunu ifade etmişti. Kendisine de aramıza hoş geldin diyoruz. Bu büyük aileye ve bu sene büyük hedefleri olan Trabzonspor'umuza hoş geldin diyoruz. Çok büyük katkılar vereceğine inancımızı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Dorukhan Toköz: "Buruda bulunmam gurur verici"

"Trabzonspor camiasının içinde bulunmak çok gurur verici ve mutluyum" diyen Dorukhan Toköz, "Böyle bir projenin içinde bulunmak ve kaliteli takım içinde bulunmak çok güzel. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Çok kaliteli takımımız var. Ben de kendi açımdan elimden ne geliyorsa her şeyi vereceğim ve daha fazlasını vereceğim. İnşallah şampiyonlukta katkım olur. İnşallah her iki taraf için de güzel olur" diye konuştu.

Cornelius: "Dört gözle oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum"

Danimarkalı golcü Cornelius ise, Trabzonspor'da olduğunu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dört gözle bekliyorum takım için oynamayı, kupalar kazanmayı, başarılar elde etmeyi. Henüz kısa bir süre oldu buraya geleli ama taraftarların kulübe ne kadar bağlı olduklarını ve ne kadar sevdiklerini görebilme fırsatı bulabildim. Dört gözle beklediğim bir şeydi burada olmak, bu şansı elde edebilmek. Açıkçası ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ben forvet oyuncusu olarak gollerle her zaman takımıma katkıda bulunmak isteyen bir oyuncuyum. Bir rakam vermem doğru olmasa da taraftarlarıma şunun sözünü verebilirim; sahada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapıp, taraftarlarımızı mutlu etmek için mücadele vereceğim."

"En ufak katkım olacaksa bundan mutlu olurum"

Fidan bağışıyla ilgili olarak ise Danimarkalı oyuncu, "Tabii ki böyle bir şeyi reddedemem. En ufak katkım olacaksa bundan mutlu olurum. Haberlerde evlerini terk edenler, bu yangınlardan etkilenen insanları gördüm. Çok korkutucuydu bu yaşananlar belki. Onlara bir nebze olsun mutluluk vereceksek, bunun parçası olmaktan mutlu hissediyorum kendimi" dedi.

Ahmet Ağaoğlu iki oyuncuya da teşekkür etti

Fidan bağışına katkıda bulunan iki oyuncuya da teşekkür eden Ahmet Ağaoğlu "Ülkemizin dağlarında, ülkemizin topraklarında 122 bin fidan Dorukhan'ın ve Andeas'ın katkıları ile yeşerecek. Aradan onlarca yıl geçse de o fidanlar büyümeye devam edecek. Ülkenin bu süreç içinde ihtiyacı olduğu bu hassas konuda katkılarına çok teşekkür ediyorum. Orman Genel Müdürlüğüne müracaat ederek 122 bin fidan bağışını gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor'dan Cornelius ve Dorukhan Tökez'e imza töreni -1-
Trabzonspor'dan Cornelius ve Dorukhan Tökez'e imza töreni -1-
Trabzonspor'dan Cornelius ve Dorukhan Tökez'e imza töreni -1-
Trabzonspor'dan Cornelius ve Dorukhan Tökez'e imza töreni -1-

Orman Genel Müdürlüğü, Dorukhan Toköz, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Cornelius ve Dorukhan Tökez'e imza töreni -1- - Son Dakika Spor


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