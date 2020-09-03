Trabzonspor'da, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ev izolasyonunda bulunan bir futbolcunun ikinci testinin de pozitif olduğu bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Kovid-19 testleri yapılmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 22:33
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