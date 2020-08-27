Trabzonspor'dan Dijital Atılım - Son Dakika

Trabzonspor'dan Dijital Atılım

Trabzonspor, futbol kulüplerinin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan Socios.com ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Trabzonspor'dan Dijital Atılım, System.String[]

Trabzon spor, futbol kulüplerinin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan Socios.com ile 5 yıllık anlaşma imzaladı. Taraftarlar, bu platform üzerinden alacakları dijital varlıklarla kulüpte söz hakkı olmaya hak kazanacak.

Bordo-mavili ekip önemli bir dijital atılıma imza attı. Barcelona, Roma, Juventus, Paris Saint Germain ve Galatasaray gibi kulüplerle işbirliği içinde olan Socios.com'la 5 yıllık anlaşmaya varan Trabzonspor, dijital platforma yayılıyor. Taraftarların, kulüplerine özgü oylamalarda seçim yapmak, kulüp kararlarında etkili olmak, maçlara VIP olarak katılmak gibi dijital ve gerçek hayat ödülleri kazanma şansı için kullandıkları dijital varlıklar (tokenler) bu anlaşma ile Trabzonspor için de hayata geçiyor. Trabzonspor Taraftar Tokenları, 2020'nin 3. çeyreğinde dünyanın ilk tokenize spor borsası olan Chiliz.net'te piyasaya sürülecek. Bu anlaşmayla, Trabzonspor ve tüm futbolseverlere sunulmak üzere 10 milyon taraftar token ihracı yapılacak. Trabzonspor Token sahipleri, birçok oylamaya katılabilecek ve kulüp kararlarını etkileyebilecek, bu sayede yenilikçi dijital deneyimler yaşayabilecekler. Futbolcularla tanışmak ve taraftarlar stadyumlara döndüğünde VIP olarak maçları izlemek gibi gerçek yaşam aktiviteleri dahil olmak üzere kulübe bağlı ödüller kazanabilecekler.

Sinan Zengin: "Bizi heyecanlandıran bir proje"

Trabzonspor, konuyla ilgili olarak KAP'a açıklamada bulunurken, kulübün Genel Müdürü Sinan Zengin, işbirliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Trabzonspor olarak bu işbirliğinden oldukça mutluyuz ve bizi heyecanlandıran bir proje olduğunu ifade etmek isterim. Yapmış olduğumuz ortaklıkla birlikte dünyanın her tarafına yayılmış olan taraftarlarımızla çok daha etkili bir iletişime geçmiş olacağız. Taraftarlarımız kulübümüzün bazı konulardaki kararlarını etkileme ve değiştirme şansına sahip olacak. Bu durum gerçekten çok heyecan verici. Yapmış olduğumuz bu işbirliği ile dijital dünyadaki gelişmeleri, pazarlama fırsatlarını ve diğer yenilikleri anında hayata geçirme şansına da sahip olacağız. Taraftarlarımızın, önümüzdeki ay içerisinde başlayacağımız taraftar token ihracına gösterecekleri ilgi ile "Bize Her Yer Trabzon" sloganını daha da anlamlı hale getireceklerinden eminim. Socios.com'un bu konularda dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Şirketin kurucusu ve CEO'su Alex Dreyfus'u da göstermiş olduğu bu inovatif başarı için tebrik etmek isterim. Bu işbirliği ile birlikte dijital dünyada daha birçok projeyi birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyorum. Alex'e anlaşma sürecinde kulübümüze karşı göstermiş olduğu yapıcı tutum için de teşekkür ederim." Firmanın kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus da, " Türkiye'de futbol tutkusu inanılmaz, ancak onu bizim için çok cazip bir pazar haline getiren yeni teknolojiyi benimseme isteği de var. Trabzonspor'un, en yeni teknolojiler sayesinde taraftarlarına sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada daha yakın bir bağ kurabileceğine olan inancımızı paylaşıyor ve onları aramızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Trabzonspor'un küresel taraftar kitlesi, artık Taraftar Tokenları ile kulübe daha yakın olmayı ve bazı harika ödüller ve deneyimler kazanma şansını dört gözle bekleyebilir. Önümüzdeki haftalarda daha fazla Türk kulübü duyurmayı umuyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Trabzonspor, Futbol, CEO, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Dijital Atılım - Son Dakika Spor

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