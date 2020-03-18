Trabzonspor'dan dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan dolandırıcılık uyarısı

6 saat önce

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün tescilli markalarından TS Club'a ait lisanslı ürünlerin sahtelerini üreterek satışa sunan kişilere yönelik hukuki mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Trabzonspor'dan dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün tescilli markalarından TS Club'a ait lisanslı ürünlerin sahtelerini üreterek satışa sunan kişilere yönelik hukuki mücadelenin sürdüğü belirtildi.


İhbarlar ve tespitler doğrultusunda taklit ürün satışı gerçekleştirenlerle ilgili yasal işlemlerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki kulübümüzün taraftarımıza yönelik olarak telefon veya ev, iş yeri ziyaretleri üzerinden forma, kaşkol gibi ürün satışı kesinlikle yoktur. Ayrıca, kulübümüz bünyesinde Trabzonspor Dergisi, Yavru Fırtına ve TS Club'a ait çağrı merkezleri dışında (0212 9811967/ 0850 5321967) herhangi bir tele satış hattı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, belirtilen telefon numaraları dışında arayarak kulüp adına satış gerçekleştirdiğini beyan edenlerin, halkla ilişkiler biriminin, 4441967 - 0561 6121967 - 0561 6141967 - 0561 6151967 - 0561 6181967 numaralı hatlara ve halklailiskiler@trabzonspor.org.tr mail adresine ihbar edilmesi istendi.


Trabzonspor Dergisi, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:40 

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