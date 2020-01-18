Trabzonspor'dan Donis Avdijaj'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Donis Avdijaj'a teşekkür - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan Donis Avdijaj'a teşekkür

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, dün yollarını ayırdığı Donis Avdijaj'a hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

Trabzonspor'dan Donis Avdijaj'a teşekkür, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, dün yollarını ayırdığı Donis Avdijaj'a hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Takımımıza yaptığı katkılardan dolayı Donis Avdijaj'a teşekkür ediyoruz. Trabzonspor sonrası kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında takıma dahil olan 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun sözleşmesi, dün karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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