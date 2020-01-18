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Trabzonspor'dan Donis Avdijaj'a teşekkür
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, dün yollarını ayırdığı Donis Avdijaj'a hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:18 Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübü, dün yollarını ayırdığı Donis Avdijaj'a hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Takımımıza yaptığı katkılardan dolayı Donis Avdijaj'a teşekkür ediyoruz. Trabzonspor sonrası kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sezon başında takıma dahil olan 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun sözleşmesi, dün karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.
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