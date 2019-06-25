Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik
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Trabzonspor'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

57 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Trabzonspor'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Kulübümüzün eski yönetim kurulu üyesi ve Divan Kurulu üyemiz Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, seçilmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinde kadim şehir İstanbul'umuza hayırlı hizmetler yapması temennisiyle başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:48 Kaynak: AA
İstanbul, Trabzonspor, Ekrem İmamoğlu, Spor
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