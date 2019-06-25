Trabzonspor'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik
57 dakika önce
Trabzonspor Kulübü, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Kulübü, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu
'nu tebrik etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Kulübümüzün eski yönetim kurulu üyesi ve Divan Kurulu üyemiz Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, seçilmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinde kadim şehir İstanbul'umuza hayırlı hizmetler yapması temennisiyle başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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Trabzonspor'dan İmamoğlu'na tebrik
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