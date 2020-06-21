Trabzonspor'dan Emre Belözoğlu için sert eleştiri! 'Emre varsa orada problem vardır' - Son Dakika

Trabzonspor'dan Emre Belözoğlu için sert eleştiri! 'Emre varsa orada problem vardır'

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Biz hiçbir şampiyonluk yarışını birtakım ayak oyunlarına veya hakem hatalarına yüklemedik.

Trabzonspor'dan Emre Belözoğlu için sert eleştiri! 'Emre varsa orada problem vardır', System.String[]

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Biz hiçbir şampiyonluk yarışını birtakım ayak oyunlarına veya hakem hatalarına yüklemedik." dedi.


Sürmen, divan kurulu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Ortahisar Belediyesi Meclis Salonu'nda Süper Lig'de hakem hatalarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.


Sürmen, Kovid-19 salgını nedeniyle divan toplantılarını kapalı mekanlarda yapamadıklarını ancak birtakım gelişmelerin uzaması ve tekerrür etmesi nedeniyle özellikle sivil toplum örgütü temsilcilerinden gelen taleplerin birlikte tartışıldığını söyledi.


Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle sivil toplum örgütü temsilcileriyle toplantı düzenlenmesine karar verdiklerini belirten Sürmen, "Şampiyonluk konusunda bir tereddüdümüz yok. Öyle bir amaçla da bu toplantı düzenlenmedi. Çünkü biz hem futbolcularımıza hem hocamıza hem de yönetimimize güveniyoruz. Ancak yılların birikimi birtakım şeyler var. Bu olayların bazı aktörleri Trabzonspor'un şampiyonluğu konusunda 'Acaba engel olabilir miyim?' düşüncesine kapılmış olacak ki birtakım hatalar yapıyorlar." diye konuştu.


Sürmen, hiçbir şampiyonluk yarışını birtakım ayak oyunlarına veya hakem hatalarına yüklemediklerini kaydederek, şöyle devam etti:


"Çıktık, çatır çatır futbolumuzu oynadık. Galibiyetlerimizi aldık. Hakkıyla mağlup olduğumuz maçlardan sonra hiç sesimiz çıkmadı. 95-96 sezonu hani konuşuruz ya 'Fenerbahçe futbolu gerdi.' Aslında biz o yıl Vanspor'a yenildiğimiz için kaybettik. Kendi sahamızda oynuyoruz, ilk devre 5 gol atmışız Van'da, burada 23. dakikada gol atıyorlar. O maçta Trabzonspor'un 20-30 pozisyonu var. Olmadı mı olmaz. Trabzonspor yönetiminden 'Vanspor'u satın aldılar, iyi oynadılar' gibi bir cümle çıkmadı. Tartışmadık, konuşmadık bile. Biz Anadolu'nun gururunu ve ar damarını taşıyoruz. Ar damarı çatlayanlar her türlü pespayenin peşinde gidiyorlar."


Sürmen, 2010-2011 futbol sezonunda Trabzon'da, Ankaragücü ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Burak düşürülüyor, hakem penaltıya giderken vazgeçiyor. Burak'a sarı kart veriyor. Kim bu hakem, Halis Özkahya, 4. hakem Mustafa Öğretmenoğlu. 2010-2011 sezonunda biliyorsunuz, bir şike süreci yaşadık. Ben de o şike sürecinde Trabzonspor adına yargılanan bir arkadaşımızın avukatı olmam nedeniyle o davalara gidip geliyorduk. O davalar sırasında tapeleri Aziz Yıldırım inkar ettiği zaman mahkeme başkanı sesi açıyordu, dinletiyordu. 'Bu konuştuğun sana ait değil mi?' diyordu. Konuşmalarda Aziz Yıldırım karşısındakine diyor ki 'Bu süreçte senin yardımını gördük', bu vatandaş o dönem bir şekilde yargılanmadı. Kim bu sizce, bak herkes tahmin ediyor, Göksel Gümüşdağ. O zamandan beri bu işlerin peşinde olan futbolla ilgili bir kişi. İnsanlar mahkemelerden bir şekil kurtulabilir de kamu vicdanından kurtulamaz."


"Emre Belözoğlu varsa problem var"


Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nu da Trabzonspor maçında yaptığı hareketlerden dolayı eleştiren Sürmen, "Emre Belözoğlu varsa bir yerde mutlaka orada bir problem vardır. Fenerbahçe'ye dahi yakışmayan bu futbolcu, Serdar Aziz ile tekmeletemediği, ayağını kıramadığı Sörloth'u kendisi attırmaya uğraştı ama Sörloth Türkiye'ye sembol olacak 'sus' işaretiyle onu attırdı. 4. hakem kim, yine Öğretmenoğlu. Bunlar tesadüf mü? Bu nasıl oluyor? Hep bize mi rastlıyor?" değerlendirmesinde bulundu.


"Trabzonspor da sağlam, emin adımlarla hedefe gitmektedir"


Sürmen, Trabzonspor'un UEFA'dan men cezası almasını da değerlendirerek, şöyle konuştu:


"Pandemi nedeniyle futbol oynanmıyor, toplantı yapılamıyor. UEFA'da toplantı yapılıp Trabzonspor'a ceza veriliyor. Bir nedeni olmalı. Nihat Özdemir'i hep tenkit ederiz. 'Birtakım oyunlara karşı koyamıyor, dik duramıyor' deriz ama Özdemir bile sonunda isyan etti. 'Trabzonspor'un haklarının peşinden gideceğim' dedi. Nihat Özdemir'e teşekkür ederiz. Bizi sahamızda dahi yense o futbol takımına teşekkür etmeyi biliriz ama hakkımızı yedirmeyiz. Biz burada risk alıp bir toplantı yapıyorsak, bir hedefimiz var demektir, bu hedefe giderken de çekeceğimiz her çile kutsaldır. Bugün burada kutsal bir görev yaptığınızı düşünün. Çocuklarınıza ve torunlarınıza yarın 'Bu kutsal günde biz oradaydık' deme mutluluğunu yaşayacaksınız. Futbolda hedef beklenmez, hedefe gidilir. Trabzonspor da sağlam, emin adımlarla hedefe gitmektedir. İnşallah daha büyük salonlarda şampiyonluğu kutlayacağız."


Ortak basın açıklamasını okuyan Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Trabzonspor'un çok başarılı geçirdiği bir sezonun sonlarına yaklaşırken, yine bildik ve tanıdık senaryolarla karşı karşı olduklarını ifade etti.


Genç, Trabzonspor'un futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda Süper Lig yarışını lider olarak sürdüren Trabzonspor'un bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirterek, "Bu çevreler Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunun önünü kesmek için üstün gayret sarf etmektedirler. Ekonomik, idari ve sportif


olarak Türkiye'de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'umuz, ne üzücüdür ki rekabet kültüründen uzak, adil ve hakkaniyetli bir yarış anlayışından bihaber, hırsları yüzünden gözleri kör olmuş bazı kimselerin kirli tezgahlarına konu edilmek istenmektedir. Bugün burada Trabzonspor'umuzun hakkını, sevincini, alın terini, mutluluğunu ve refahını çalma gayreti içinde olanlara karşı son uyarımızı yapacağız." diye konuştu.



"Trabzonspor'un hakkını çalan, vebalinden daha büyük bir ağırlığın altında kalır"


İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ'ı eleştiren Genç, şu ifadeleri kullandı:


"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekilliği, TFF Başkanvekilliği ve Kulüpler Birliği Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı uyarıyorum. Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay Güdü ve Abdurrahman Arıcı gibi kendisinin de bizzat içinde bulunduğu 2010- 2011 sürecinde Trabzonspor'umuzun hakkı, emeği, alın teri çalınmış ve kulübümüz hakkı olanı alamamıştır. Bugün tekrar bu yöntem deneniyorsa bilinsin ki sonuçları 2011'deki gibi olmaz. Sene 2011 değildir ve Trabzonspor da 2011'deki Trabzonspor değildir. Bizler Gümüşdağ'ın TFF ve MHK'de kurduğu yapıyı ve düzeni biliyoruz. TFF'de Mehmet Baykan üzerinden, MHK'de Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Temsilci ve Gözlemciler Kurulu'nda Abdurrahman Arıcı üzerinden yürüttüğü operasyonların farkındayız. Hakemler ve diğer isimler üzerinde yarattığı etkiyi görüyoruz. Kurullardaki yapılanmasını ve kural dışı icraatlarının tamamının farkındayız. O yüzden bir kez daha ve son kez kendisini uyarıyoruz. Trabzonspor'un hakkını çalan, vebalinden daha büyük bir ağırlığın altında kalır."


Genç, Trabzonlu siyasetçilere seslenerek, "Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve bürokratlarımızın kendini 'siyaseten güçlü' gibi gösteren Gümüşdağ'a karşı dik durmaları gerekiyor. Trabzonspor hiçbir zaman imtiyaz, kayırma, ayrıcalık istememiştir. Trabzonspor'un istediği sadece adalet ve hakkaniyettir. O yüzden bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki Trabzonspor bu sene hakkı olan Cemil Usta Sezonu Şampiyonluk Kupası'nı söke söke alacaktır. Bunu ne Göksel Gümüşdağ ne de onun ortakları engelleyemeyecektir." dedi.


Basın açıklamasına AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzonspor Divan Kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.


Emre Belözoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 06:29 

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Emre Belözoğlu için sert eleştiri! 'Emre varsa orada problem vardır' - Son Dakika Spor
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