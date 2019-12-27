Trabzonspor'dan engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği

6 saat önce

Trabzonsporlu yönetici ve futbolcular, Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Okulundaki üç engelli öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti.

Trabzonspor'dan engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği, System.String[]

Trabzonsporlu yönetici ve futbolcular, Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Okulundaki üç engelli öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri Tuncay Uzunal ve Kemal Ertürk ile futbolcular Serkan Asan, Abdurrahim Dursun ve Fıratcan Üzüm'ün, Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Okulunu ziyaret ettiği belirtildi.

Sağıroğlu ve beraberindekilerin, üç engelli öğrenciye tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler verdiği aktarıldı.

Öğrencilerin ise yaptıkları bazı çalışmaları futbolculara armağan ettikleri kaydedildi.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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