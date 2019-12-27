Trabzonspor'dan engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri Tuncay Uzunal ve Kemal Ertürk ile futbolcular Serkan Asan, Abdurrahim Dursun ve Fıratcan Üzüm'ün, Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Okulunu ziyaret ettiği belirtildi.



Sağıroğlu ve beraberindekilerin, üç engelli öğrenciye tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler verdiği aktarıldı.



Öğrencilerin ise yaptıkları bazı çalışmaları futbolculara armağan ettikleri kaydedildi.



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