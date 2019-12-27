Trabzonspor'dan engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği

6 saat önce

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri Tuncay Uzunal ve Kemal Ertürk ile futbolcular Serkan Asan, Abdurrahim Dursun ve Fıratcan Üzüm'ün, Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Okulunu ziyaret ettiği belirtildi.

Trabzonspor'dan engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği, System.String[]

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri Tuncay Uzunal ve Kemal Ertürk ile futbolcular Serkan Asan, Abdurrahim Dursun ve Fıratcan Üzüm'ün, Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Okulunu ziyaret ettiği belirtildi.


Sağıroğlu ve beraberindekilerin, üç engelli öğrenciye tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler verdiği aktarıldı.


Öğrencilerin ise yaptıkları bazı çalışmaları futbolculara armağan ettikleri kaydedildi.


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Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:10 
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