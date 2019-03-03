Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Eski Futbolcu İsmail Gökçek'e Ziyaret

Trabzonspor'dan Eski Futbolcu İsmail Gökçek'e Ziyaret

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'da kulüp futbol şube sorumlusu Haluk Şahin ile teknik direktör Ünal Karaman, ALS-MNH Derneği Başkanı olan eski bordo-mavili futbolcu İsmail Gökçek'i ziyaret etti.

Trabzonspor'dan Eski Futbolcu İsmail Gökçek'e Ziyaret, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'da kulüp futbol şube sorumlusu Haluk Şahin ile teknik direktör Ünal Karaman, ALS-MNH Derneği Başkanı olan eski bordo-mavili futbolcu İsmail Gökçek'i ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da oynanacak Kasımpaşa müsabakası öncesi İsmail Gökçek'in evinde ziyaret edildiği belirtildi.

Ziyarette bulunan Şahin ile Karaman'ın, Trabzonspor'un her zaman Gökçek ve ailesinin yanında olduğunu aktardığı bildirildi.

İsmail Gökçek'e, adının yazılı olduğu 2 numaralı forma ile futbolculuk yıllarına ait bir fotoğrafın verildiği, ayrıca Gökçek ve eşinin ligin 33. haftasında Trabzon'da oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçına da davet edildiği aktarıldı.

Öte yandan, İsmail Gökçek ve eşi Adalet Gökçek'in ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip, takıma başarılar dilediği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Karaman, Trabzonspor, Melih Gökçek, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı Serkan Reçber: Başakşehir'e Verilen Penaltı Kararı Yanlış

Fenerbahçe'den Penaltı Açıklaması: Hakemi Tebrik Ederiz Everton ile Berabere Kalan Liverpool, Liderliği Manchester City'ye Kaptırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 23:26:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Eski Futbolcu İsmail Gökçek'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]