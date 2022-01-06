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SPOR Trabzonspor'dan esprili Visca videosu - Son Dakika

SPOR Trabzonspor'dan esprili Visca videosu

06.01.2022 20:54

Trabzonspor'dan esprili Visca videosuSelay SAYKAL / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca ile video çekti.

Trabzonspor'dan esprili Visca videosu

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca ile video çekti. Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bir espriden esinlenilen video taraftarların beğenisini topladı.

Trabzonspor, sağlık kontrolünden geçmek için bugün kente gelen yeni transferi Edin Visca için özel bir video çekti. Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın online yayın platformunda yayınlanan 'Diamond Elite Platinum Plus' gösterisinden bir sahnesinden esinlenerek çekilen video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"DİKKAT EDİN"

Cem Yılmaz'ın gösterisinde, Karadeniz türkülerini esprili şekilde anlattığı bölümdeki bir türküyü söyleyen Visca'nın videosu 'Dikkat Edin' mesajıyla paylaşıldı. Bordo mavililerin merakla beklediği tanıtım videosu sosyal medyada beğeni topladı.

SPOR Trabzonspor'dan esprili Visca videosu
SPOR Trabzonspor'dan esprili Visca videosu
SPOR Trabzonspor'dan esprili Visca videosu

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Trabzonspor, Cem Yılmaz, Başakşehir, Edin Visca, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzonspor'dan esprili Visca videosu - Son Dakika


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