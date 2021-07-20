Çelik, "Oyuncumuzun ilk değerlendirmeler sonucu ayak bileğinde yumuşak doku yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik , futbolcunun dün akşam yapılan antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak bileğine darbe aldığını bildirdi.

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un uzay yolculuğu başarıyla tamamlandı

Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar