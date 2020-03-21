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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye corona virüs için geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Fenerbahçe'nin basketbol takımında çıkan corona virüs belirtilerinin ardından Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı geldi.
Fenerbahçe'nin basketbol takımında çıkan corona virüs belirtilerinin ardından Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı geldi.
Trabzonspor, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;
Sevgili Fenerbahçe Ailesi, Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:24
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