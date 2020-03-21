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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye destek
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığını açıklayan Fenerbahçe'ye destek mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığını açıklayan Fenerbahçe'ye destek mesajı yayımladı.Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sevgili Fenerbahçe Ailesi, Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:23 Kaynak: DHA
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