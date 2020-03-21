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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
7 saat önce
Trabzonspor Kulubü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının belirlenmesi üzerine "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulubü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının belirlenmesi üzerine "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından "Sevgili Fenerbahçe Ailesi" başlığı ile yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:30 Kaynak: AA
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