Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

7 saat önce

Trabzonspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Karadeniz ekibi, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüs tespit edilen sarı-lacivertli kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavilerin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Fenerbahçe Ailesi, oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

(İHA)

Fenerbahçe Doğuş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:45 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti         
14:42
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor         
11:32
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti         
09:55
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz         
09:29
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız         
21:48
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 20:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]